Centenaire de l'Armistice : quand l'Armistice de 1918 fut signé

L'annonce de l'armistice signée dans le train de Rethondes met fin à quatre ans d'angoisses. L'ennemi a finalement accepté toutes les conditions du maréchal Foch. Pour les soldats, c'est la délivrance. Certains se transforment même en enfants pour exprimer leur soulagement. Dans presque tout le pays, une immense clameur retentit et Paris a chaviré de bonheur.