Centenaire de l'Armistice : l'incroyable caravane présidentielle de Donald Trump

Pour le centenaire de l'Armistice de 1918, Donald Trump passera en tout moins de 48 heures sur le sol français. Cependant, la débauche de moyens déployés pour son court séjour est impressionnante. Deux Boeing 747, trois hélicoptères et une cinquantaine de véhicules l'accompagnent. En effet, un président américain voyage rarement léger quand il se déplace quelque part. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.