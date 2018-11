Centenaire de l’armistice : le lourd prix de la victoire

Ils seront plus de 70 chefs d'État et de gouvernement autour de l'Arc du triomphe pour se souvenir de cette date qui résonne encore de façon si forte un siècle plus tard. Le 11 novembre 1918, la signature de l'Armistice met fin à la guerre. Notre pays s'en est sorti vainqueur, mais le prix de la victoire a été très lourd. En effet, la Première Guerre mondiale a coûté la vie à 1 350 000 soldats et blessé 4,3 millions autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.