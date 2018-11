Centenaire de l'Armistice : le monde a rendu hommage aux poilus à Paris

Il n'est déjà pas courant de voir 70 chefs d'État et de gouvernement rassemblés. Les voir arriver à pied sous la pluie l'est encore moins. Pourtant, cette image inédite s'est produite ce dimanche 11 novembre 2018. En effet, c'est ainsi que le monde a commémoré le cessez-le-feu qui a libéré, il y a un siècle, des millions de combattants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.