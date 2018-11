Centenaire de l'Armistice : le Musée des Blindés de Saumur, temple du canon et de l'acier

Pour assurer la victoire durant la guerre 14-18, de nouvelles armes dévastatrices ont été créées. À Saumur, au Musée des Blindés, les tanks sont les principaux joyaux. Malgré leur usage efficace durant la Grande Guerre, les chars ont été sans cesse perfectionnés au fil du temps. Le musée regorge de curiosités, même les blindés impactés par des obus. Parmi ces véhicules d'aciers, 60 sont en état de marche. Et grâce à l'association des Amis du Musée des Blindés, l'atelier peut poursuivre les restaurations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.