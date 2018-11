Centenaire de l'Armistice : Paris sous très haute surveillance

Les dirigeants les plus puissants de la planète vont se retrouver sous l'Arc de triomphe dimanche 11 novembre à 11 heures pour les commémorations du centième anniversaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Pour leur protection, la ville de Paris a mis en place un dispositif de sécurité exceptionnel avec au total dix mille policiers mobilisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.