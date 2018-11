Centenaire de l'Armistice : retour à Rethondes pour le couple franco-allemand

C'est un moment qui a duré une ou deux secondes. Un geste furtif qui va pourtant rester comme le symbole fort de ce samedi 10 novembre 2018. Angela Merkel et Emmanuel Macron, l'un contre l'autre, dans la clairière de Rethondes. C'était la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que deux dirigeants français et allemand, se retrouvaient sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.