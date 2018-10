Centenaire de l'armistice : retour sur le front d'Orient de la Grande Guerre

Pour la célébration de la Centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron va convier 120 chefs d'État et de gouvernement le 11 novembre 2018. Le président de la République profitera de l'événement pour avoir une attention planétaire. À cette occasion, repartons sur le front d'Orient où en ce 29 septembre, les alliés ont remporté une victoire décisive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.