Centenaire de l'Armistice : retrouvez les moments forts des commémorations

À l'occasion du centenaire de l'Armistice, ce 11 novembre 2018 à 11h, les cloches sonnent à la volée tout comme il y a 100 ans. Autour d'Emmanuel Macron, 72 chefs d'Etat et de gouvernement se sont joints sous l'Arc de Triomphe. La cérémonie commémorative fut ponctuée de plusieurs intermèdes musicaux, d'honneurs, de minutes de silence et de témoignages poignants écrits par plusieurs soldats de l'époque de la Grande Guerre. Suivez les meilleurs moments du Centenaire de l'Armistice en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.