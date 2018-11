Centenaire de l'Armistice : une cérémonie sous haute sécurité

Ce 11 novembre 2018, près de 70 chefs d'Etat et de gouvernement se sont réunis à Paris pour célébrer le centenaire de l'Armistice de la Grande Guerre. Pour sécuriser les invités d'honneur et la population, des semaines de préparation avec les services de renseignement de chaque délégation ont été utiles. Exceptionnellement, plus de 10 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Vers six heures du matin, les forces de l'ordre se sont déjà installées autour des Champs Elysées. Les démineurs, quant à eux, sécurisent le périmètre et fouillent tous les spectateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.