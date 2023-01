Centrale de Civaux : un redémarrage sous haute tension

Enfin, un panache de vapeur douce échappe du réacteur numéro un de Civaux (Vienne), le symbole de son redémarrage. Cette eau permet de refroidir le cœur du réacteur après 17 mois d’arrêt. Ici, c’était devenu le sujet de conversation principale. Comment démarre-t-on un réacteur ? Exceptionnellement, nous sommes entrés dans la salle de commande. Dans un silence de cathédrale, les ingénieurs surveillent d’abord la fission nucléaire minute par minute pendant une semaine. Puis il faut trois jours pour que le générateur de vapeur et la turbine fonctionne à 100 %. Lors de notre tournage, la turbine du réacteur venait tout juste de redémarrer, ici dans ce bâtiment grand comme un terrain de football. À elle seule, elle produit de l’électricité pour un million et demi de Français. Christophe Rieu, directeur du centrale nucléaire de Civaux, a dit : “On vérifie les paramètres de température, de pression, et de vibration. Et une fois que ce sera terminé, on pourra se reconnecter au réseau”. Chose faite 24 heures plus tard, un soulagement. Pourquoi un an et demi d’arrêt ? Parce que c’est ici qu’a été découverte la fameuse corrosion de certains tuyaux essentiels à la sûreté du réacteur. Un problème inédit détecté ensuite dans d’autres centrales, pas de la rouille, mais des microfissures. Il y a un an et demi, il a d'abord fallu comprendre ce problème en laboratoire. Puis fabriquer et souder les nouvelles pièces. Dans un mois, ce sera au tour du second réacteur de Civaux de redémarrer. Et il faudra attendre encore deux ans pour que ce problème de corrosion soit totalement réglé, une fois les 56 réacteurs nucléaires français entièrement inspectés. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Lorgulescu