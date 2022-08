Centrale de Zaporijia : le risque d'un drame nucléaire

Cet obus est tombé seulement à quelques mètres de la centrale. Depuis plus de cinq mois, le site de Zaporijia, occupé par l'armée russe, est la cible de tirs incessants. Avec ses six réacteurs, la plus grande centrale nucléaire d'Europe est au cœur de l'inquiétude de la communauté internationale. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont trouvé un accord. D'ici quelques jours et pour la première fois, des experts de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) seront dépêchés sur place. Vendredi, par téléphone, alors que leur dernier échange remontait à près de trois mois, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont reconnu le danger qui pèse sur la centrale et les potentielles conséquences sur les pays européens. "Je pense à notre peuple, auquel il faudra accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs", annonce le président français dans son discours. L'Hexagone s'est dit prêt à contribuer techniquement au succès de la mission des experts de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Une mission qui ne pourra se dérouler que si un cessez-le-feu est respecté par les deux parties. TF1 | Reportage J. Lacroix-Namias, I. Robin