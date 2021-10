Centres commerciaux : moins de boutiques, plus de loisirs

Dans ce centre commercial, entre boutiques de prêt-à-porter, un étrange tunnel. Au bout de ce dernier, il n'y a pas de boutiques, mais un lieu plus inattendu. Les patrons de ce centre commercial auraient pu utiliser tout cet espace pour construire plus de magasins. Mais à la place, ils ont préféré ouvrir un parc de loisirs. L'idée, attirer les familles. Leur permettre de passer l'après-midi dans ce lieu, de prendre du bon temps. Et pourquoi pas, ensuite, dépenser un peu d'argent dans les boutiques à côté. L'entrée est payante, une douzaine d'euros par enfant. Mais cela fonctionne, car les parents sont de plus en plus nombreux. Mélanger divertissements et boutiques, c'est le pari fait par la plupart des enseignes. L'une d'entre elles a récemment conclu un partenariat avec Lady Gaga pour diffuser en direct dans ses centres un concert de la chanteuse. Concurrencés par Internet, les centres commerciaux doivent changer de stratégie. Les boutiques traditionnelles ne suffisent plus à attirer du monde. La suite dans la vidéo ci-dessus.