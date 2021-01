Centres de vaccination anti-Covid : y a-t-il des inégalités ?

Dans les petits centres comme dans les grands, un peu partout sur le territoire, les candidats au vaccin se bousculent. À Vallet, 9 000 habitants, près de Nantes, la vaccination des plus de 75 ans a commencé ce samedi matin. Un vaccin très précieux aux yeux des bénéficiaires. La mairie s'est mise à disposition des autorités sanitaires. "On est dépassée par la demande. Mais ce qui nous freine, ce n'est pas nos capacités, c'est plutôt la mise à disposition des doses. On a droit à 50 doses par jour", explique Marion Lassalle-Gérard, médecin généraliste - Vallet (Loire-Atlantique). Avec le personnel volontaire, ce centre aurait la possibilité de vacciner 200 personnes par jour. Les prochains rendez-vous sont désormais renvoyés dans un mois. Dans les grandes villes comme Lyon, les centres de vaccination sont forcément plus vastes. Au stade Gerland, les plus de 75 ans répondent à l'appel. Mais, il faut gérer les doses disponibles. "Est-ce qu'on va monter ici en cadence, tout de suite sur le site ou pas pour prendre plus de gens. Ça va être une décision des prochains jours, sachant que dans quatre semaines, on va doubler les flux. On fera au moins 1 000 doses dans un mois et peut-être plus", précise Philippe Bin, responsable achats - Centre de vaccination de Gerland à Lyon (Rhône). À la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), la mairie a espéré aller vite. Dès l'agrément sanitaire reçu, des rendez-vous ont été pris à tour de bras. Mais, les responsables ont dû les décaler d'une semaine car la municipalité n'a pas reçu les doses de vaccin escomptées. Elles sont réparties entre les nombreux centres du département. La demande est si forte qu'il est difficile de prendre rendez-vous via le numéro vert dédié.