Centres-villes : changer de véhicule pour continuer à travailler

La journée de Bruno commence toujours la tête sous le capot, car son camion à pizza n'est plus tout jeune, il roule depuis 45 ans. Pour continuer de rouler en centre-ville, Bruno va devoir se débarrasser de son camion dès le week-end prochain. Il en a alors commandé un nouveau pour 56 500 euros d'occasion. Il a dû contracter un nouvel emprunt. Sur un marché du centre-ville, beaucoup de petits entrepreneurs ont le même discours. Très peu de camions sont flambant neufs. Un primeur va lui aussi devoir changer de véhicule. Consciente du problème, la mairie assure qu'une tolérance sera appliquée lors de la mise en œuvre. Le calendrier est toutefois maintenu. À Marseille, l'enjeu de santé publique est primordial. Pour se mettre en règle, certains entrepreneurs ont trouvé une solution accessible au petit budget. Marc Venaut a opté pour la location avec option d'achat, pour changer ses véhicules. Neuf, l'un des véhicules coûte environ 30 000 euros. Le week-end prochain, c'est plus de 20% des utilitaires français qui ne pourront plus circuler dans le centre de Marseille. TF1 | Reportage P. Géli, H. P. Amar