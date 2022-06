Centres-villes : la bataille contre les entrepôts fantômes

Commander sur une application et livrer chez vous en quelques minutes seulement. C'est la promesse de ces nouveaux acteurs de la livraison rapide. Leur secret, c'est dark store. Toujours plus nombreux, des magasins sans clients aux vitres teintées sont installés un peu partout dans les grandes villes. C'est là que les livreurs se ravitaillent. La ville de Paris voit d'un mauvais œil ces enseignes qui remplacent parfois des commerces de proximité. Depuis quelques mois, dans la capitale, 60 dark stores ont été recensés, 45 ont été forcés de fermer. L'utilisation illicite de commerce transformé en entrepôt pour stocker la marchandise en est la cause. Les acteurs de la livraison rapide ne sont pas du même avis. Sur le marché, ils sont plus d'une dizaine à satisfaire des urbains toujours plus pressés. Ce client a passé commande auprès de cette enseigne turque implantée dans le pays depuis un an. Elle possède une cinquantaine de locaux un peu partout sur le territoire. Et lors de la visite guidée, on joue ici la carte de la proximité. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage A. Mayer, H. Massiot