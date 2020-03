Cérémonie des César 2020 : une ambiance délétère

Roman Polanski déchaîne les passions. Chaque évocation de son nom crispe légèrement l'atmosphère. L'équipe du film a renoncé à venir, mais malgré tout, l'ambiance était étrange. Au moment de la nomination du prix du meilleur réalisateur, Adèle Haenel quitte la salle. Elle est suivie de près par plusieurs personnalités. Plus tard, Florence Foresti abandonne la scène. La maîtresse de cérémonie ne revient pas comme prévu, et poste un message sur les réseaux sociaux.