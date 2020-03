Cérémonie des César : une atmosphère glaciale à la salle Pleyel

Les douze nominations du film "J'accuse" de Roman Polanski ont créé un malaise à la salle Pleyel ce vendredi, lors de la 45ème Cérémonie des César. Durant la soirée, il a été sacré meilleur réalisateur. L'actrice Adèle Haenel était indignée et a décidé de quitter la salle. L'équipe du film ne s'est pas rendue sur place de peur d'être prise à partie, mais les féministes étaient bien présentes. Comment s'est terminée la soirée ?