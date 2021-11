Cérémonie du Souvenir à Londres : la reine Elizabeth II absente

La fanfare, le public, les rues en couleur coquelicot... pour ce jour de commémorations britanniques ce dimanche matin, seule manquait la reine. Elle devait apparaître aux côtés des femmes de la famille royale au balcon. Elle est excusée en dernière minute une fois encore pour des raisons de santé, ou plus précisément un mal de dos, comme l'a fait savoir Buckingham. "C'est une vieille dame maintenant. Il est temps qu'elle lève le pied. C'est à Charles de reprendre le flambeau" ; "Je m'interroge : est-ce qu'ils nous cachent quelque chose ? On est obligé de faire avec ce qu'on nous dit", lancent des Britanniques. Les images se raréfient aussi depuis l'hospitalisation de la reine. On l'a vu fin octobre en photo, lors d'une visioconférence avec des ambassadeurs. Puis quelques jours, elle est apparue en vidéo pour lancer à distance la COP26. Mais depuis, c'est le silence radio. Seule une photo d'Elizabeth II au volant de sa Jaguar a fuité dans la presse début novembre. On apprend aujourd'hui que la reine est de nouveau au repos. TF1 | Reportage C. Colin, E. Stern, L. Barbazanges, C. Ingold, S. Deshaies, N. Laurent