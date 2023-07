Cerise de Fougerolles : la gourmandise de l'été

À Fougerolles (Haute-Saône), les vergers sont partout. La cerise y est un produit précieux. Elle se cueille tôt le matin pour éviter les températures élevées. Réveil mouvementé pour les cerisiers : 80% des cerises de Fougerolles serviront à fabriquer un alcool local, le kirsch, le reste est vendu sur les étals. Le tri est fait à la main, car le fruit est cueilli à sa juste maturité. La récolte est le moment le plus important de l'année. Autrefois, c'était même tout le village qui était mobilisé. Cette étrange échelle est toujours utilisée aujourd'hui. C'est un pied-de-chèvre. Elle permet de cueillir les cerises une par une jusqu'à la cime de l'arbre. Celles-ci seront ensuite vendues sur les marchés. Plus elles sont noires, plus elles sont sucrées. Si elles sont rouges, elles sont un petit peu acidulées. Pour le prix au kilo, c'est en moyenne deux fois moins cher. La cerise de Fougerolles se conserve très bien en congélateur. Tartes, clafoutis ou beignets, de quoi satisfaire votre gourmandise toute l'année ! TF1 | Reportage I. Blonz, N. Hadj