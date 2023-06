Cerises : pourquoi sont-elles si chères ?

Elles sont bien là, sur le marché, pour le début de la saison. Mais à quel prix ? Sur un certain stand, les cerises viennent de Moissac. Et cette année 2023, elles se méritent. Selon la vendeuse, il y en a moins sur les arbres et cette année 2023, il y a les salaires qui augmentent. Résultat, les prix de la cerise française ont grimpé de quatre euros le kilo en moyenne par rapport à 2022, atteignant même parfois 20 euros le kilo. François Dabernat, producteur de fruits du Tarn-et-Garonne, lui, a augmenté ses tarifs de deux euros, un minimum pour compenser les dégâts liés aux nombreuses pluies de ces dernières semaines. La preuve de ses dégâts se trouve sur son exploitation. Autre problème, de nombreux pesticides, toujours autorisés à l'étranger, sont aujourd'hui interdits dans le pays. François n'a pas eu le choix, il a dû investir sur des filets anti-insectes et les infrastructures qui s'ensuivent pour l'installation. Les prix sont encore élevés pour la saison, mais elle ne fait que commencer. Les cerises devraient être plus accessibles dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage S. Petit, C. Brousseau, K. Yousfi