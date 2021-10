Certaines chasses traditionnelles d'oiseaux de nouveau autorisées

En août dernier, le Conseil d’État avait interdit certains types de chasse traditionnelle comme la capture de l’alouette des champs à l’aide de fil. La décision avait provoqué ceux qui la pratiquent. “Il faut venir pour connaître ce que c'est. Ce n'est pas que tuer, c’est une tradition. Si ça doit arrêter, c'est un drame pour tout le monde“. Depuis l'ouverture de la saison le 1er octobre, les chasseurs d’alouettes avaient interdiction de capturer des oiseaux. Mais nouveau rebondissement vendredi 15 octobre : huit arrêtés signés par le ministère de la Transition écologique permettent désormais la reprise des activités. Une bonne nouvelle pour les chasseurs, sauf pour les associations de défense des oiseaux qui perçoivent ces nouveaux arrêtés comme un geste envers l’électorat très courtisé des chasseurs. Plusieurs entre elles ont déjà déposé des recours. “La LPO n’est pas anti-chasse, elle est anti-exaction. On ne peut pas empêcher que certaines personnes malintentionnées s'en servent pour attraper d'autres espèces y compris les ortolans ou des pinsons”, craint Yves Verilhac, directeur général de la Ligie pour la protection des oiseaux. Le 18 septembre dernier, plus de 16 000 manifestants avaient défilé dans les rues de Mont-de-Marsan pour défendre les chasses traditionnelles. Leurs revendications semblent avoir été entendues, mais la Fédération nationale préféré évoquer un hasard du calendrier. “Je ne vois pas pourquoi ce serait électoraliste. On dit toujours que les chasseurs ne pèsent plus. Juste au moment des élections, on dit qu'on est très puissant avec nos 4 millions de détenteurs d'un permis de chasse”, justifie Thierry Coste, conseiller politique de la FNC. Le Conseil d'État doit se prononcer sur le recours déposé d'ici deux à trois semaines. Une décision très attendue à six mois de l'élection présidentielle.