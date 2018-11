Certains gilets jaunes préfèrent se rassembler dans d'autres quartiers de la capitale

La manifestation des gilets jaunes continue ce 24 novembre 2018 à Paris. Certains d'entre eux ont préféré se rassembler au Champ-de-Mars. D'autres se sont donnés rendez-vous aux abords des gares et des gares routières. Néanmoins, des groupes de gilets jaunes ont choisi de prendre le chemin des Champs-Elysées pour manifester. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.