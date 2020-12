Certains viticulteurs décident de revenir à des cépages anciens

D'anciens cépages presque oubliés reviennent à la mode. Dans les Hautes-Alpes, Laetitia Allemand et son père ont réhabilité un cépage mollard. Il est bien mieux adapté que certaines variétés traditionnelles face au réchauffement climatique. Dans l'Hexagone, 210 cépages sont cultivés, mais une dizaine seulement fournissent les trois-quarts de la production de vin. Sur le campus INRAE de Montpellier, Jean-Marc Touzard étudie des centaines de cépages. Il se souvient d'un vignoble bien plus varié il y a 40 ans, mais il s'est totalement transformé. Avec presque 2° C de plus, cette stratégie atteint ses limites aujourd'hui. Au vu de la situation, le centre teste d'anciens cépages mieux adaptés. Dans le Languedoc, Julien et Delphine Zernott n'ont pas eu à gérer ce casse-tête. Ils ont opté pour des cépages anciens dès leur arrivée il y a 20 ans. Pourtant, ce n'était pas dans l'air du temps à l'époque. Les années à venir promettent un climat de plus en plus chaud. Les vignerons s'y préparent en continuant à tester différents cépages, tous les trois ou quatre ans.