Ces ados qui rêvent d'aller sur Mars

Le regard déterminé, tourné vers un seul rêve. Adriana Huzen et Camille Fournier, respectivement 13 ans et 20 ans, sont prêtes à tous les sacrifices pour atteindre le même objectif d'aller un jour sur Mars. Il leur reste dix ans pour se préparer. En 2030, l'Agence Spatiale Européenne sélectionnera les prochains astronautes qui, peut-être, marcheront sur la planète rouge. L'aventure d'Adriana commence dans le ciel avec son tout premier vol. Comme les plus grands astronautes, elle souhaite devenir d'abord pilote de ligne. "C'est un commencement. J'essaie d'avoir des qualités requises. Et là, je commence à peine le pilotage. Donc ce sera vraiment important pour moi tout ça", déclare la jeune fille. A peine le temps de remettre les pieds sur terre, elle poursuit son programme d'entraînement à l'escalade. À Annecy, Camille s'entraîne elle aussi sans relâche. Au programme, cours de plongée. Dans l'eau, elle travaille son équilibre, tant d'apprivoiser la sensation d'apesanteur. "J'ai à croire que ça peut ressembler à une sortie dans l'espace, où on voit que les choses se font tout doucement, qu'il n'y a pas de poids, que les choses, elles flottent. Sous l'eau, on vit les mêmes choses sauf que c'est à porter de palme", explique Julien Michel, instructeur de plongée "Évolution 2".