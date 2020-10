Ces applis qui changent la vie des mal-voyants

Manuel est aveugle. Quand il sort du métro parisien, il a pris l'habitude de lancer une application sur son smartphone. Pour utiliser au mieux cette technologie, il a des lunettes spéciales. Dans les branches, deux haut-parleurs le guide. L'application lui permet d'être plus autonome, d'anticiper par exemple un passage piéton. Il est géolocalisé en permanence sur une carte collaborative et c'est aux volontaires de l'alimenter. L'application est gratuite, comme celle utiliser par Fernando pour trier son courrier. Cette fois, c'est une intelligence artificielle qui entre en jeu. Grâce à la caméra de son téléphone, elle reconnaît du texte et le lit à voix haute. Celle-ci ne décrypte pas seulement les courriers, mais sait aussi reconnaître un billet de banque ou savoir via une ambiance sonore si une lumière est allumée. Mais parfois, l'intelligence artificielle et il faut l'aide d'une personne valide. Pour distinguer par exemple deux briques de jus de fruit entre elles, Fernando lance une autre application qui le connecte en direct avec un bénévole.