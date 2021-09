Ces banques qui font la chasse aux PEL

Nous ne sommes pas du genre à faire du reportage à chaque nouveau rapport de la Banque de France. Mais celui-ci, publié la semaine dernière, a attiré notre attention. Il est dit dans la page 38 que nos vieux PEL, ceux ouverts avant 2011, ont un "rendement anormalement élevé", en moyenne 4,5%. C'est seulement 1% si vous ouvrez un PEL aujourd'hui. La Banque de France va même plus loin et fait une proposition au gouvernement : abaisser le taux de ces vieux PEL au taux actuel. En bref, changer le contrat de départ pour un peu plus de 3 millions d'épargnants. Pour Nicolle Péron, détentrice d'un PEL, "le gouvernement n'est pas content que l'Australie rompe son contrat vis-à-vis des sous-marins. Moi, je ne suis pas contente si le gouvernement rompt mon contrat que j'avais passé pour mon plan épargne logement". Nicolle a le sourire amer. Elle a ouvert son PEL en 1991 à un taux de 4,62%. Aujourd'hui, il lui rapporte 646 euros par an. Et demain, si le taux passait à 1%, il y aurait un différentiel de 500 euros par an. Elle, son petit PEL qui fructifie, elle y tient. Au moment de la signature dans les années 90, le plan épargne logement, c'est la poule aux oeufs d'or. À l'époque, les banques se plaignaient déjà que les PEL leur coutaient trop cher, car c'est bien ça encore aujourd'hui le cœur du problème. "Les ressources des banques ont diminué. Quand elles prêtent de l'argent dans l'immobilier, elles vont prêter à 1,5 à 1,8 %. Et donc, il faut qu'elle fasse la différence entre ce qu'elles gagnent d'un côté 1,8 %, et puis sortir 4 %. Et c'est pour ça que le PEL fait perdre de l'argent aux banques", explique Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'Épargne. Les banques ont beau souhaité une baisse des taux d'intérêt de nos vieux PEL. Elles n'ont pas le pouvoir de l'imposer, seule une loi peut changer cette règle. Et pour l'instant, du côté de Bercy, il est urgent d'attendre. "Difficile de lancer une réforme aussi impopulaire qui risquerait d'être retoquée par le Conseil constitutionnel.