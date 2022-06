Ces bornes vous font gagner du temps et de l'argent

Vous connaissez la borne selfie avec les rideaux, et ces bornes photos apparues il y a quelques années. En revanche, cet automate est tout nouveau. Il rachète votre vieux smartphone, celui qui dort depuis trois ans au fond d’un tiroir, pour le reconditionner. A priori, l’utiliser est un jeu d’enfant. Alors notre équipe l’a testé. Quelques questions sur l’état général du téléphone, acheté il y a deux ans. Puis, il faut le connecter et l’introduire dans la borne qui l’analyse. L’opération prend trois à quatre minutes. Et au bout du suspens : 31 euros en bon d’achat à dépenser dans le supermarché. Cela peut monter bien plus haut selon les modèles. Notre équipe a essayé en proposant le même smartphone à des reconditionneurs en ligne. Les estimations peuvent doubler mais cela prend plusieurs jours et il y a des frais d’expédition. Avec la borne, c’est instantané et cela représente un bon coût de pouce au pouvoir d’achat selon l’opérateur. En huit mois, l’opérateur a déjà repris 5 000 smartphones. Dans une autre enseigne, les clients récupèrent quelques centimes en recyclant leur bouteille en plastique. Ces bornes de service sont de plus en plus répandues dans les galeries marchandes. Elles commencent aussi à gagner les campagnes. T F1 | Reportage D. Piereschi, W. Wuillemin