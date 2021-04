Ces clubs de sport proposent des cours en plein air en attendant la réouverture

Faute de pouvoir rouvrir sa salle, le club de sport "L'Usine" a investi un jardin du Sacré-cœur à Paris. Chaque week-end, cours de renforcement musculaire au milieu des promeneurs. "On arrive à se concentrer, mais c'est vrai que c'est mieux en salle parce qu'on est dans notre univers à nous", dit une participante. Pour le coach, "c'est l'occasion de s'aérer. Peut-être un des seuls moments où on peut ne pas porter le masque, et de se faire du bien à la tête et au corps". La France compte 6 500 salles de sport, du yoga à l'escalade. Leur fermeture concerne 17 millions de Français. Mais le club de boxe Apollo Sporting Club a réussi à conserver un tiers de ses cours, tous en plein air. "Ce n'est pas une question d'argent, parce que ça représente seulement 10 à 15% de notre chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait, c'est surtout pour conserver le lien avec les membres", explique le cofondateur Benjamin Benmoyal. La difficulté ici, c'est d'inventer le sport de contact sans contact. Achat de mannequins, groupes réduits à six personnes et pour la coach, une adaptation permanente. "Ce n'est pas facile, mais c'est un challenge. On réinvente !" Patrick Rizzo, cofondateur des clubs de sport L'Usine, ne cache plus sa lassitude. Il a tout fait pour répondre aux normes sanitaires : renouvellement de l'air, gel, distanciation, plexiglas. Pourtant comme les autres depuis sept mois, il reste fermé. "Il y a quelque chose de rageant, c'est de mettre en place tous ça et d'attendre comme des pauvres enfants qu'on veuille bien nous donner l'autorisation". Les cours en extérieur ne sont pas toujours possibles ni rentables. Ils permettent juste de patienter en attendant la réouverture des salles, probablement en juin.