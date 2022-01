CES de Las Vegas : le son du futur

La platine vinyle portable a reçu un prix au CES cette année. L'objet fait aussi office d'enceinte pour écouter de la musique depuis son téléphone. Il fait sensation dans les allées du salon. "La nouveauté, c'est qu'on a 12 heures d'autonomie et qu'on a pour la première fois, une platine vinyle qu'on peut écouter n'importe où", indique Philippe Renan, directeur de la filiale européenne Victrola. L'enceinte est à 250 euros. Comme nous n'allons pas nous promener pendant 12 heures dans le salon, nous avons abandonné l'enceinte à 250 euros pour une autre à 700 euros. Il faut dire que nous passons d'une autre dimension avec des écouteurs invisibles. L'expérience est bluffante. "On a un capteur 3D qui va être capable de repérer la position de vos oreilles et va vous suivre dans l'espace", explique Christophe Ramstein, président-directeur général de Noveto. En France, neuf personnes sur dix ont envie d'apprendre un instrument, mais presque tous abandonnent au bout de quelques mois. Une solution se présente à eux. Pour apprendre jour après jour, des tutoriels sont intégrés. Il suffit d'appuyer sur les touches indiquées. "C'est un instrument de nouvelle génération qui permet de simplifier la pratique", affirme Pascal Joguet, président-directeur général de Joué Music, dans le reportage en tête de cet article. Pour 245 euros, il est possible de jouer huit instruments différents, et même enregistrer ses propres compositions. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Ponsard