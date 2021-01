Ces entreprises de l'aéronautique se diversifient pour ne pas sombrer dans la crise

Avec la crise de l'industrie aéronautique, des centaines de pièces détachées s'accumulent dans la réserve de Christelle Dos Santos, co-dirigeante de Vidal. Cette entreprise familiale tourne désormais au ralenti. Pour sauver l'activité, la patronne a dû se séparer d'un quart de ses salariés et se tourner vers un secteur totalement éloigné : la viticulture. Toute la programmation des machines a dû être adaptée à la nouvelle activité. "On est en train d'usiner l'ensemble des pièces qui vont servir à l'embouteillage ou pour la capsule", explique la directrice, soulignant que la crise lui a donné une leçon. "Il ne faut jamais perdre de vue et qu'il faut travailler dans plusieurs secteurs". Même scénario dans l'entreprise Celso. Sauf qu'ici, la dirigeante a pris les devants depuis plusieurs années. Les mousses destinées au départ pour les sièges d'avions sont déjà utilisées dans le secteur médical ou le mobilier de bureau. Et depuis la crise aéronautique, elles servent à confectionner des couffins. "On cale des pilotes, on peut bien caler des bébés", sourit Agnès Timbre-Saunière, expliquant qu'elle n'avait pas le choix. "On a eu cette idée, car il fallait s'en sortir. Avec la pression, on arrive à faire de grandes choses". En se diversifiant, ce sous-traitant a réussi à limiter la baisse du chiffre d'affaires et surtout à garder ses 48 salariés.