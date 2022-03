Ces Français qui accueillent des réfugiés en Pologne

C'est la troisième famille qu'Aurore accueille chez elle. Ruslana est arrivée jeudi avec son fils Dima. "On est là pour eux, on est là pour qu'ils avancent", témoigne Aurore. Grâce à elle, Ruslana va rejoindre la Belgique pour travailler. Mais quand on lui demande de quoi elle rêve, voici ce qu'elle nous répond : "je suis comme tous les Ukrainiens, je rêve que nos maris et nos fils restent en vie, qu'ils soient en bonne santé". Dima, seize ans, est souvent ailleurs ce samedi matin. Il voulait devenir coiffeur, le rêve d'un enfant. La guerre l'a fait basculer dans l'âge adulte : "je veux retourner en Ukraine pour me battre, mais je dois rester avec maman. Je dois l'aider". Si Aurore peut parler avec Ruslana, c'est parce qu'il y a huit ans, au moment de la révolution ukrainienne, elle vivait à Kiev avec sa famille. Et du haut de ses neuf ans, son fils Pierre, comprend très bien la situation. De très nombreuses familles en Pologne se portent volontaires pour accueillir des réfugiés chez elles pour redonner un peu le sourire à ceux qui ont tout perdu. TF1 | Reportage F. Agnès, Q. Danjou