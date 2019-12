Ces Français qui attendent le dernier moment pour acheter les cadeaux de Noël

Les courses de dernière minute pour trouver des cadeaux de Noël sont souvent une torture. Alors que certains sont détendus au cours de ces achats, d'autres se sentent sous pression. Indécision, perfectionnisme... Pourquoi attendent-ils les derniers moments pour acheter ces cadeaux ? Et comment s'y prennent-ils pour trouver de bonnes idées ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.