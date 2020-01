Ces Français qui lèguent leurs économies… à leurs communes

Certains administrés ont choisi de faire un legs à leur commune. Des municipalités ont parfois hérité de vraies fortunes. Des cadeaux dont elles ne peuvent pourtant pas toujours disposer comme bon leur semble. Découvrez, dans la vidéo ci-dessus, deux exemples tournés par nos journalistes à Mesves-sur-Loire dans la Nièvre et à Rouez (Sarthe). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.