Ces métiers où les salaires augmentent le plus

Pour recruter ingénieurs et informaticiens, ce patron d'une entreprise de cybersécurité l'avoue : il est désormais prêt à tout. À commencer par une très forte augmentation des salaires proposés à l'embauche. "Les candidats nous demandent des augmentations de salaire relativement importantes par rapport aux critères, notamment de 2021 avec des variations qui vont de 6 à parfois 20 % en fonction des niveaux des postes", indique Laurent Delaporte, président du groupe Orians. Qu'importent les prétentions salariales, il faut les accepter et offrir à ceux déjà en poste. "La question qu'on se pose : tel collaborateur à quel salaire pourrait-il être embauché pour être capable de le retenir dans l'entreprise ? " Poursuit-il. Et il n'est pas le seul à penser ainsi. En moyenne, un salaire en informatique va voir son salaire augmenter de 5%, dans le secteur du bâtiment, c'est 8% de hausse, 7% pour les comptables, mention spéciale pour ceux travaillant dans l'industrie pharmaceutique, il pourrait gagner 16% de plus sur un an. Comment expliquer toutes ces hausses ? Il y a l'inflation, mais ce n'est pas tout, selon Laurent Blanchard, directeur général de Michael Page France. "Il y a l'offre et la demande qui s'est installée et qui est désormais en faveur des salariés et qui les met tout simplement dans une position de force, beaucoup plus qu'il ne l'était par le passé. Les profils sont tellement convoités que ce sont plutôt eux qui fixent les prix que l'inverse", explique le recruteur. À l'image de ce qu'il se passe dans la restauration, l'un des premiers secteurs à avoir augmenté les salaires en moyenne de 15% . Ce qui a permis de recruter. En avril, il y avait 360 000 postes à pourvoir. En septembre, il y en a 310 000, c'est 50 000 de moins. "Il est évident que la rémunération est importante et déterminante pour pouvoir recruter du personnel", affirme Vincent Sitz, restaurateur et président de la commission emploi de formation au GNI. À croire que pour être attractif, il faut sortir le carnet de chèques, au risque, sinon, de voir ses salariés partir à la concurrence. TF1 | Reportage C. Diwo, W. Wuillemin, P. Ninine