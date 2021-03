Ces restaurateurs contraints de se reconvertir pour survivre

Il a fallu s'habituer, mais Pierre Pradeau a appris à préparer un cercueil. Loin du tumulte de sa cuisine, il exerce son nouvel emploi, celui d'un restaurateur qui cherche à survivre. Il est intérimaire aux pompes funèbres. Un poste temporaire qui lui rapporte au mieux 500 euros par mois. S'il a changé de vie depuis novembre, c'est parce que son restaurant ouvert quelques semaines avant le premier confinement est fermé. Il a fait le choix de ne pas rouvrir, car la vente à emporter était trop peu rentable. Une perte sèche mensuelle de 5 000 euros. Son statut hybride de pâtisserie restaurant ne lui permet pas non plus de toucher aux aides de l'État. Nelson Carriço, lui, enchaîne désormais les visites de biens. Il était salarié dans un grand restaurant parisien et depuis le premier confinement, il travaille comme agent immobilier en CDI. Après une formation théorique puis pratique, il a intégré l'équipe de l'agence 'L'adresse", il y a bientôt un an. Dans l'établissement où il officiait comme responsable de bar, le courrier et la poussière s'accumulent. Mais même s'il apprécie son nouveau métier, il garde son rêve d'ouvrir un jour son restaurant. La suite dans le reportage ci-dessus.