Ces stations de ski qui misent sur la clientèle des télétravailleurs

Le spectre d'une saison blanche et d'une année noire plane sur la montagne. Les 250 stations françaises de sport d'hiver enregistrent déjà une baisse de 80% de l'activité économique. Alors, pour pallier le manque de réservation et l'absence de clientèle étrangère, certaines stations ont trouvé la parade, une offre spéciale télétravail. À Courchevel par exemple, des appartements sont à -40%. Dans la station qui n'enregistre que 20% de réservation pour les vacances de février, c'est un plus non négligeable. D'autres stations des Alpes se sont aussi mises à la page du télétravail, comme au Grand-Bornand ou encore aux Arcs et à La Plagne. Sauver la montagne d'une catastrophe est bien l'enjeu. C'est aussi le plaidoyer d'Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, dans sa lettre ouverte au Premier ministre. Un cri d'alerte des professionnels du tourisme pour la réouverture des remontées mécaniques, car pour l'heure, le chiffre d'affaires des stations de ski fond comme neige au soleil.