Ces trois Français qui ont construit leur petit coin de paradis en Colombie

Paradisiaque, sauvage, chargée d'histoire, c'est l'une des plus belles régions des Caraïbes au nord de la Colombie. Ces Français sont tombés sous son charme. L'accueil chaleureux des habitants rend ce littoral irrésistible. L'escapade de rêve débute au parc Tayrona. Cette réserve naturelle de 15 000 hectares, c'est le coup de cœur de Valérie Thuillier. Il y a 6 ans, elle décide de s'installer dans cette région et ouvre le restaurant "Montmartre" à Carthagène. Elle voulait changer de vie, partir dans un endroit aux allures de bout du monde. Des indigènes grimpent à près de dix mètres de haut pour cueillir des noix de coco, vendus aux touristes de passage. Pour protéger les 30 000 indigènes vivant dans cette réserve, le parc et ses plages ferment régulièrement au public. À 200 km au sud, Carthagène des Indes, une cité coloniale construite par les conquistadors espagnols. Jean Trinh a choisi ses vieux murs pour y installer son bar "Alquimico". Ici, il affectionne des petits détails du quotidien simple, comme un jus de citron frais au coin de la rue. Au cœur du centre historique, il apprécie particulièrement le Santa Clara, l'un des plus beaux bâtiments de la ville. Un ancien couvent, tombé en ruine, restauré dans les années 90 pour devenir un hôtel d'exception. À son image, Carthagène a retrouvé sa splendeur grâce au tourisme. Direction l'archipel du Rosaire. Aymeric Le Roux a donné rendez-vous à ses amis pour son excursion favorite : une journée de navigation entre une vingtaine d'iles coralliennes. Son premier voyage entre ces iles a bouleversé sa vie. Il a quitté ses Alpes natales pour s'y installer. Il faut dire que les habitants présentent des arguments plutôt convaincants. Cette vie rêvée dans les Caraïbes, Aymeric a décidé de l'adopter en ouvrant son agence de tourisme "La French Touch". À 27 ans, Aymeric a trouvé son paradis. Les trois Français installés dans ce décor de rêve espèrent que les touristes pourront revenir en Colombie après la pandémie.