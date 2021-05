Cessez-le-feu entre Israël et le Hamas : jusqu’à quand ?

Après onze jours de violence, un cessez-le-feu a été signé. Immédiatement à Gaza, il y a eu des manifestations de joie dans les rues alors qu'on déplore plus de 240 morts côtés palestiniens à l'issue de ce conflit. Au même moment côté Israélien où l'on déplore aux totales 12 victimes, le Premier ministre Benyamin Netanyahou prend la parole en direct. Sur l'écran à côté de lui, des cibles palestiniennes comme cibles neutralisées. Chaque camp parle de victoire. L'armée israélienne dit avoir détruit une grande partie de l'arsenal de guerre du Hamas grâce à des frappes visant notamment des fameux tunnels où sont déployées des lances roquettes. Le Hamas et ses aliers eux ont surpris l'État hébreu par l'intensité de leur tir avec 4 400 roquettes au total. La plupart ont été intercepté en plein ciel grâce au système de défense israélien, le "Dôme de fer". Selon Frédérique Schillo, historienne, spécialiste d'Israël, il s'agit plutôt d'une "trêve". D'ailleurs, dès vendredi après-midi, de nouveaux heurts éclatent sur l'esplanade des mosquées entre la police israélienne et des centaines de Palestiniens. On compte au moins une vingtaine de blessées. Mais ce vendredi soir, il y bien un cessez-le-feu.