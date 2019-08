CETA : le traité qui divise les agriculteurs

Depuis son adoption à l'Assemblée nationale, le CETA sème la zizanie. Les permanences parlementaires dégradées sont systématiquement taguées de ces quatre lettres. Ces actions viennent répondre au vote des élus en faveur de cet accord. En Haute-Garonne, le jeudi 1er août, de nouvelles actions de ce type ont été menées par les agriculteurs. Certains sont inquiets et en colère quand d'autres voient ce traité d'un bon œil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/19 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.