Cette école forme des magiciens

Dans cette école, l'enseignant n'a pas besoin de cahiers, mais "une panoplie de joujoux". Jeux de carte, anneaux chinois, œufs... Tout un arsenal pour maîtriser la centaine de tours prévus par cette formation. 550 heures de dextérité, jeu de scène et même gestion, le secret pour y arriver : "C'est le faire non-stop. Il faut que ça devienne un automatisme, on arrive à le faire sans réfléchir", dit un participant. A la clé et moyennant 15 000 euros: un diplôme équivalent à un Bac+2. Le premier dans le monde, reconnu par le ministère de l'Education; "Si on a la certification magie, ça donne du sérieux, de l'employabilité, un gage de qualité", estime la directrice. Il a fallu cinq ans à Alexandra Duvivier et son père pour être pris au sérieux. Dans l'Assemblée, deux jeunes amateurs aguerris, mais aussi des débutants au profil parfois étonnant : "je suis directeur des opérations dans une société en data intelligence", se présente Lionel. À la sortie, lui souhaite devenir magicien bénévole dans les hôpitaux quand d'autres rêvent se produire sur scène comme Ryan, 22 ans. Alors même sur ses pause-déjeuners, le jeune homme s'entraîne et parvient à surprendre ses camarades. Une fois les cours finis, c'est au parc qu'il teste ses tours à l'improviste. Ryan devra les reproduire en juin devant un jury de professionnels pour espérer valider sa première année de magie.