Cette entreprise danoise propose de livrer du sperme à domicile dans le monde entier

Sur notre territoire, la procréation médicalement assistée pose encore de nombreuses questions éthiques. Les dons de sperme sont très encadrés. Ils ne concernent que les femmes stériles et en couple. Au Danemark, la législation est beaucoup plus souple. Le pays possède même une entreprise, appelée Cryos, qui livre dans le monde entier.