Cette famille rejoue les scènes du cinéma français en plein confinement

"Astérix et Obelix", "La Grande Vadrouille"... Une bande de cousins confinée dans le Périgord noir reprend chaque jour une scène du cinéma français. Tournées avec les moyens du bord, les vidéos sont postées tous les soirs à 20h15 sur Facebook. Le succès est au rendez-vous. Les internautes sont mêmes invités à suggérer le film qu'ils aimeraient voir.