"Chacun pour tous" : le handicap à l'affiche

"Chacun pour tous", un film inspiré d'une histoire vraie sortira dans nos salles de cinéma le mercredi 31 octobre 2018. Il raconte l'histoire d'une équipe de basket composée de déficients mentaux, sauf que dix des douze athlètes ne l'étaient absolument pas. Dans cette œuvre cinématographique, nous retrouverons notamment Ahmed Sylla et Camélia Jordana. Ces derniers partageront l'affiche avec des acteurs handicapés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.