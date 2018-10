Chaleur : il a fait 26 degrés sur la Côte d'Opale

L'été indien, qui s'est prolongé ce samedi 13 octobre 2018, possède également de bons côtés. Dans les stations balnéaires, on s'est cru en plein mois de juillet. Les terrasses ont même repris les couleurs de l'été. De plus, il n'était pas nécessaire de se trouver dans le Sud pour s'offrir un dernier bain. La température est montée jusqu'à 27 degrés dans le Nord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.