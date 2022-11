Chaleur exceptionnelle : des records battus de jour comme de nuit

Sur l'ensemble du territoire, des records sont battus de jour et même la nuit. À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), dans la nuit du jeudi à vendredi par exemple, il n'avait jamais fait aussi chaud une nuit d'octobre. Le thermomètre qui n'était pas descendu en dessous de 23,7°C. Un autre record a aussi été pulvérisé à Château-Chinon (Nièvre) où le mercure a frôlé les 21°C. Ce n'est pas forcément des records, mais au nord comme au sud, il fait très doux, au Havre (Seine-Maritime) comme à Nice (Alpes-Maritimes). Dans la nuit du jeudi à vendredi, la température a atteint 17°C. Ce vendredi après-midi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), il faisait 27°C, c'est 8°C au-dessus moyennes normales des saisons. Généralement, sur tout le territoire, on a eu des températures supérieures à 20°C. Alors, comment explique-t-on ces températures exceptionnelles la nuit ? Depuis un certain temps, cette chaleur surprenante s'accumule sur le pays. En plus, cette nuit, on a une petite couverture nuageuse. Et c'est comme dans un lit, si vous avez la couverture, la chaleur ne s'en va pas. TF1 | É. Dhéliat