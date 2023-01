Chaleur humaine : une énergie naturelle et inépuisable

En Écosse, si la musique est une tradition, elle sert aussi aujourd'hui à une drôle d'innovation. Dans cette salle de concert à Glasgow, à priori, la scène est classique, des musiciens, des lumières et du public. Mais ce que les 1 300 spectateurs ne savent pas, c'est qu'ils sont en ce moment même une source d'énergie grâce à leurs chaleurs corporelles. Un système novateur permet de l'exploiter comme chauffage. La chaleur générée par le public pendant le concert est réutilisée pour chauffer d'autres pièces, et on est rassuré, car il n'y a pas d'odeur. La chaleur humaine est absorbée par des bouches d'aération. Puis le système fonctionne grâce à des pompes à chaleur. Cette énergie est transportée via des tuyaux sous la salle à 200 mètres de profondeur. Elle est stockée pour ensuite être redistribuée à n'importe quel moment. Cela permet de refroidir ou de réchauffer. L'installation est dix fois plus chères, mais c'est écologique et bon marché à utiliser. Par an, le patron économise 45 000 euros sur sa facture d'énergie, soit un quart de sa consommation. Prochaine étape, suivre en temps réel la production de chaleur et pourquoi pas en tirer des leçons. En pleine crise mondiale de l'énergie, les ingénieurs souhaitent désormais installer ce système dans d'autres lieux, comme des discothèques à Londres ou à Berlin. TF1 | Reportage É. Sterne, L. Barbazanges