Chaleur : ils ont décidé de changer leurs pratiques

Canons à eau sur le toit, roue tout-terrain et surtout un réservoir de 9 000 litres d'eau. Ultra sophistiqué, ce camion d'ordinaire, réservé aux casernes du sud, équipe désormais celles de Cambrai (Nord). "Ça répond à une évolution des conditions climatiques, à une évolution du risque, puisqu'on est confronté de plus en plus ces dernières années à des feux de végétations", explique le capitaine Joachim Correa, chef de centre de secours au Sdis 59. Si jusqu'à présent, en cas de forte chaleur, les régions classées à risque se limitaient à celles du sud et à la Corse, depuis cette année, quatre autres régions plus au nord sont également concernées. En mai dernier, quatre hectares de forêts partaient en fumée, au beau milieu de la Bretagne. Ce samedi matin, plusieurs champs ont brûlé en Loire-Atlantique. Pour la sécurité civile, il est urgent de s'adapter au changement climatique. Au total, 987 départs de feux ont été recensés en pleine nature depuis début juin. Un chiffre qui s'explique avant tout par des sols extrêmement secs. Et ce manque d'eau pousse aussi les agriculteurs à modifier leur habitude. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.