Chaleur : la mer Méditerrannée à 28 degrés

Dès huit heures ce samedi matin, quelques vacanciers sont venus profiter, à la fraîche, de l'eau chaude de la Méditerranée. À cette heure, l'air et l'eau sont quasiment à la même température. Des températures dignes d'une piscine chauffée, ce n'est pas le thermomètre qui va vous contredire. À 10h30, le verdict des sauveteurs tombe. "L'eau est à 28 degrés, c'est vraiment exceptionnel", lance l'un d'entre eux. Un record de saison lié bien sûr à la canicule, mais aussi à l'absence de mistral. Agréable en surface, mais sous l'eau, les conséquences se ressentent déjà. Avec ces fortes températures, les plantes marines comme les posidonies, surnommées "le poumon de la Méditerranée" risque de dépérir. Claire Swoboda, directrice d'école de plongée, le constate chaque jour avec inquiétude. "Il y a déjà énormément de micro-organismes qui se sont développés dessus. On a l'impression un petit peu que la mer est en train d'étouffer", explique-t-elle. Un phénomène qui ne devrait pas s'arranger tout de suite. Les prévisionnistes n'anticipent pas de baisse de la température de l'eau avant au moins la fin de la semaine prochaine. TF1 | Reportage M. Desmoulins, C. Souhaut