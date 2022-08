Chaleur : le soleil, c'est gratuit !

Ils produisent dix fois plus d'énergie qu'il y a dix ans. Les panneaux solaires tapissent des milliers de toits et de façades, des routes. Ils couvrent même des pâturages et des vignes. Mais aujourd'hui, d'autres innovations solaires se multiplient. Le four solaire se déplie et s'installe en fonction du soleil. Pour Claire Burel, il n'est plus question de s'en passer. La température de l'appareil a atteint 120 °C au centre grâce aux reflets du soleil sur une dizaine de miroirs. Le prix est à 80 euros. Près de 30 000 cuiseurs ont déjà été vendus. Face à la demande, les ingénieurs développent d'autres modèles en forme de tube ou de parabole pour chauffer plus vite. Les ventes ont doublé cette année. Des restaurants, des campings, mais surtout des particuliers se sont tournés vers ces objets solaires. Même les collectivités en veulent aussi. Au Mont-Saint-Michel, depuis quelques semaines, de nouvelles poubelles ont fait leur apparition. Elles compactent les déchets sur place pour éviter qu'ils ne s'accumulent et s'envolent. Un système alimenté grâce au soleil. TF1 | Reportage N. Pellerin, L. Jeanson